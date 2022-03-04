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Malatya'daki trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'daki trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi
İHA

Kaza, saat 18.30 sularında Malatya-Hekimhan karayolu üzerinde bulunan Çebis Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kara’nın (28) kullandığı 44 ACV 574 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışında beton bloklara çarptı.

Feci kazada araç sürücü olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Belkıse Deniz (24) kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsü ile Belkıse Deniz’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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