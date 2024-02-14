Genç kızların sokaktaki kavgası kamerada

MALATYA'da iki genç kız, sokak ortasında kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga eden kızlar bölgeden uzaklaştı.

Olay, öğleden sonra Şifa Mahallesinde meydana geldi. İki genç kız, cadde ortasında, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Genç kızların saç saça kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya karışan kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.