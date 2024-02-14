Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'de bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, yasa dışı silah bulunduran şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

        İkametlerde yapılan aramada bir el bombası, bir pompalı tüfek ile 10 fişek ele geçirildi.

        İki zanlıyı gözaltına alan ekipler, bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Doğanşehirli öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı okullarına d...
        Doğanşehirli öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı okullarına d...
        Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi
        Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi
        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Malatya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Malatya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Malatya'da HAK-İŞ'ten Radyocular Derneğine ziyaret
        Malatya'da HAK-İŞ'ten Radyocular Derneğine ziyaret
        Malatya'da ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı
        Malatya'da ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı