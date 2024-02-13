Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi

        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje ve 1 tablo ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje ve 1 tablo ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        A.E'nin evindeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje, 1 tablo ile 21 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Malatya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Malatya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Malatya'da HAK-İŞ'ten Radyocular Derneğine ziyaret
        Malatya'da HAK-İŞ'ten Radyocular Derneğine ziyaret
        Malatya'da ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı
        Malatya'da ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı
        Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
        Malatya'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Malatya'da kamyonun çarptığı yaya öldü