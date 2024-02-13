Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi

A.E'nin evindeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje, 1 tablo ile 21 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 204 sikke, 23 obje ve 1 tablo ele geçirildi.

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