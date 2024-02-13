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        Malatya'da ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:07
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        Malatya'da ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, ATM kablosu çalan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesindeki bir AVM'de yer alan ATM'nin 10 Şubat'ta alarm sisteminin çalışmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

        Olay yerinde yapılan incelemede, ATM'nin kablolarının kesilip çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmada şüpheli T.Y, bazı malzemelerle yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen T.Y, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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