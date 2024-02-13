Malatya'da HAK-İŞ'ten Radyocular Derneğine ziyaret

HAK-İŞ Konfederasyonu Malatya İl Başkanlığı, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla Malatya Radyocular Derneği (RADER) Başkanı Sinan Cavlak'ı ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı, Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, Hizmet-İş Şube Başkan Yardımcısı Enver Kayaman ve beraberindeki heyet RADER Başkanı Sinan Cavlak ile bir araya geldi.

Sengir, ziyarette, radyonun önemli bir kitle iletişim aracı olduğunu belirterek, "Hizmet-İş Sendikası olarak 5 bin 500 üyemiz var. Malatya genelinde HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalar bünyesinde de toplamda 15 bin üyemiz var. Sinan Cavlak başkanımızın şahsında bütün radyocu, emekçi kardeşlerimizin radyo gününü kutlarız, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Cavlak, ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.