Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
MALATYA'da,yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), yaşamını yitirdi.
MALATYA'da,yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. V.B. yönetimindeki 02 HH 947 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçerken Abdulvahap Kurt'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk kontrollerinde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cenazesi, kamyonun altından çıkarılıp adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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