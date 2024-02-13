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        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü

         MALATYA'da,yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:25
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        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
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         MALATYA'da,yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. V.B. yönetimindeki 02 HH 947 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçerken Abdulvahap Kurt'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk kontrollerinde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cenazesi, kamyonun altından çıkarılıp adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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