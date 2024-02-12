Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Malatya'da 6 farklı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da 6 farklı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı zamanlarda 6 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma sonucu şüpheli M.K'yi (38) operasyonla gözaltına aldı.

        Zanlının ikametinde yapılan arama çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

        Benzer Haberler

        Malatya Teknokent'te 2012'den bu yana 860 proje hayata geçirildi
        Malatya Teknokent'te 2012'den bu yana 860 proje hayata geçirildi
        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında
        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında
        Malatya Havalimanı, ocak ayında 63 bin 37 yolcuya hizmet verdi
        Malatya Havalimanı, ocak ayında 63 bin 37 yolcuya hizmet verdi
        Malatya'da inşaattaki konteynerde yangın
        Malatya'da inşaattaki konteynerde yangın
        Otomobilde tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurdu
        Otomobilde tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurdu
        Uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem bölgesi hakkında bilgilendi...
        Uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem bölgesi hakkında bilgilendi...