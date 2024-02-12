Malatya'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Zanlının ikametinde yapılan arama çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı zamanlarda 6 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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