Otomobilde tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurdu

MALATYA'daMehmet Ö., otomobilinde tartıştığı arkadaşı Semih Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Beylerderesi Viyadüğü'nün yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; daha önce anlaşmazlık yaşayan Mehmet Ö. ile arkadaşı Semih Ç., otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mehmet Ö., tabancasını çekerek Semih Ç.'yi vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.