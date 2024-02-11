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        Otomobilde tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurdu

        MALATYA'daMehmet Ö., otomobilinde tartıştığı arkadaşı Semih Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:50
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        Otomobilde tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurdu
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        MALATYA'daMehmet Ö., otomobilinde tartıştığı arkadaşı Semih Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

        Olay, öğle saatlerinde Beylerderesi Viyadüğü'nün yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; daha önce anlaşmazlık yaşayan Mehmet Ö. ile arkadaşı Semih Ç., otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mehmet Ö., tabancasını çekerek Semih Ç.'yi vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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