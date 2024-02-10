Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 35 ACN 474 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ile araçtaki A.F.Ç'nin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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