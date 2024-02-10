Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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