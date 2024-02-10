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        Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:48
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        Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu 3 ayrı ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen R.Y. ile M.A. yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. hakimlikçe tutuklandı, R.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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