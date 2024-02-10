Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma sonucu 3 ayrı ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen R.Y. ile M.A. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. hakimlikçe tutuklandı, R.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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