Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Depremzede çift, hayvan sevgisini konteyner kente taşıdı

        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da evleri ağır hasar alan çift, kaldıkları konteyner kentte hayvan sevgisini devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede çift, hayvan sevgisini konteyner kente taşıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da evleri ağır hasar alan çift, kaldıkları konteyner kentte hayvan sevgisini devam ettiriyor.

        Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan Samet ve Kamile Karagöz çifti, bir süre önce konteyner evlerinin önüne kendi imkanlarıyla yaptıkları kümes ve barakalarda, kedi, köpek, tavuk ve horoz beslemeye başladı.

        Samet Karagöz, AA muhabirine, depremin etkilerini hayvan sevgisiyle atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Depremde sevdiklerinin yanı sıra evlerini kaybettiklerini ifade eden Karagöz, "Depremden dolayı kafamızı dağıtmak istediğimiz şeyler arıyorduk. Biz de bunu hayvanlarda bulduk. Tavuklar, köpekler, kedim var. Kendi çaplarında bir alan oluşturduk ve besliyoruz. Komşularımızda ilk önce ön yargı oldu, şikayetler oldu ama onlar da alıştılar ve sevdiler." diye konuştu.

        - "Terapi gibi geliyor"

        Kamile Karagöz ise depremden önce kedi ve köpeğinin bulunduğunu, konteyner kentte ayrıca tavuk ve horoz bakmaya başladıklarını belirtti.

        Hayvanlar sayesinde depremi unutmaya çalıştıklarını anlatan Karagöz, "Biz de böyle teselli bulalım dedik. O yüzden bunlara başvurduk. Onlarla iyi geçiniyoruz ve güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

        Karagöz, sosyal imkanlarının kısıtlı olduğuna değinerek, "Bu iki göz odanın içerisinde yapacağımız bir şey yok. Sonuçta deprem aklımıza geliyor ve bazen aklımızı kaçıracak gibi oluyoruz. O yüzden bunlar bize terapi gibi geliyor. Onlar da bir canlı. Hasta oldular, onlar için ilaç temin ettik, çok şükür düzeldiler. Bakmak zorundayız, bakmaya devam edeceğiz. Birkaç tane daha almayı düşünüyorum." dedi.

        Günün ilk saatlerinde besleyip temizledikleri hayvanlarla diğer depremzedelerin de ilgilendiğini dile getiren Karagöz, "Hayvan sevgisi çok değişik bir şey. Rabb'im herkese nasip etsin. Köpeklerimiz olmasaydı o depremi hiç unutamazdık. Onlarla oyalandık, bir şeyler yapmaya çalıştık, eğlendik, güldük." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kale'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Kale'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        MALATYA'DA, TARTIŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA AĞIR YARALADI  
        MALATYA'DA, TARTIŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA AĞIR YARALADI  
        Malatya'da, tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı
        Malatya'da, tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı
        'Dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 şüpheli, polis aracına çarpıp yaralan...
        'Dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 şüpheli, polis aracına çarpıp yaralan...
        Adalet Bakanı Tunç Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma açıldı
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma açıldı