Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya’da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tunç, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tunç, Vali Yazıcı’dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Tunç daha sonra 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden mübaşir Hasan Karaca'nın eşi Döndü Karaca'yı Zaviye Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti, aileye başsağlığı diledi.

        Bakan Tunç, ayrıca Büyükşehir Belediyesince 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan belediyenin iştiraklerinden Esenlik Şirketi'nin marketinin de açılışını gerçekleştirdi.

        Tunç, buradaki konuşmasında, Battalgazi'nin diyarı, kayısının başkenti Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde büyük bir acı yaşadığını söyledi.

        Depremin yıl dönümünü yaşadıklarını aktaran Tunç, geçen bir sene boyunca depremin yaralarını sarmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle şehirleri yeniden inşa ve ihya etmek üzere çalışma yaptığını ifade etti.

        Malatya Adalet Sarayı'nın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç, "Malatya Adalet Sarayımızın Malatya'mızın yargı hizmetlerini en kaliteli bir şekilde alabilmesi için vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden etkin, adil bir şekilde yararlanabilmesi için kısa sürede yapımını tamamlayacağız." dedi.

        Tunç, Malatya'da Büyükşehir Belediyesinin ve hükümetin çok önemli çalışmaları, hizmetleri olduğunu kaydetti.

        Bakan Tunç, kentte depremin yaralarını da süratle sarmanın gayreti içerisinde olacaklarını dile getirerek, "Malatya'mızda da 1250 civarında vatandaşımızı depremde kaybetmiştik. 11 vilayetimizde depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabb'im bir daha böyle acılar ülkemize, milletimize yaşatmasın." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma açıldı
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma açıldı
        Adalet Bakanı Tunç, Malatya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Malatya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu:
        Depremlerden etkilenen Malatya'daki kültür varlıkları yeniden turizme kazan...
        Depremlerden etkilenen Malatya'daki kültür varlıkları yeniden turizme kazan...
        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
        Malatya'da durdurulan otomobilde 6 kilo skunk ele geçirildi; 1 tutuklama
        Malatya'da durdurulan otomobilde 6 kilo skunk ele geçirildi; 1 tutuklama
        Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi