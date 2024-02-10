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        Malatya'da, tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

        MALATYA'da Eray E. (23), tartıştığı husumetlisi Medet E. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Eray E. hastaneye kaldırılırken, Medet E. ise kaçtı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:10
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        Malatya'da, tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı
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        MALATYA'da Eray E. (23), tartıştığı husumetlisi Medet E. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Eray E. hastaneye kaldırılırken, Medet E. ise kaçtı. 

        Olay, akşam saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Medet E. ile Eray E., sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Medet E., belindeki tabancayla Eray E.'ye ateş etti. Kanlar içerisinde yığılan Eray E.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eray E., hastaneye kaldırıldı. Boyun ve çenesinden yaralanan Eray E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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