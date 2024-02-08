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        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı

        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e tepki gösteren bir grup taraftar yumurta fırlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:00
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        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek'e yumurtalı saldırı
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        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e tepki gösteren bir grup taraftar yumurta fırlattı.

        Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'dan İstanbul'a dönmek isterken bir grup taraftar tarafından havaalanında yumurtalı saldırıya uğradı. Malatya Havalimanı'nda 15-20 kişilik taraftar grubu, 'Adil Gevrek İstifa' sözleri ile protesto ederek Gevrek'e yumurta fırlattı. Aracına yumurta isabet eden Gevrek, yolculuk için işlemlerini sürdürerek uçuş saatinde Malatya'dan ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Malatya - Recep BAĞDAT

        2024-02-08 23:54:23

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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