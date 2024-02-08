Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelenin ilk golünü Antalyaspor forması giyen Bytyqi 30. dakikada kaydederken Beşiktaş'ın gollerini ise 71 ve 88. dakikalarda oyuna sonradan giren Muleka kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'e dahil oldu." ifadeleri kullanıldı.

BU TURU NASIL GELDİLER?

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda​​​​​​​ Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım üstün tamamladı.