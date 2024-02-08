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        Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:46 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:46
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        Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan yabancı plakalı otomobilde dedektör köpekle arama yapıldı.

        Aracın farklı yerlerine saklanmış 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli A.P. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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