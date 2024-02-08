Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'nın Kale ilçesinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan yabancı plakalı otomobilde dedektör köpekle arama yapıldı.
Aracın farklı yerlerine saklanmış 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli A.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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