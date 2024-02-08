Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan yabancı plakalı otomobilde dedektör köpekle arama yapıldı.

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