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        Malatya'da depremde hayatını kaybederler mezarları başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:40
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        Malatya'da depremde hayatını kaybederler mezarları başında anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

        6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yer aldığı anıt önünde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, 6 Şubat 2023, "asrın felaketi"nin yaşandığı gecenin acılarla geçtiğini, insanların bir gecede hayatının değiştiğini, çadırlarda, konteynerlerde yaşamaya başladıklarını belirtti.

        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için geldiklerini kaydeden Bulut, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha büyük acıların, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için Malatya'nın yapı stokunun gözden geçirilmesi, daha sağlam konutların inşa edilmesi, kentsel dönüşümün kararlılıkla dürdürülmesi konusunda yöneticilerin daha titiz olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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