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        Malatya'da inşaat iskelesinden düşen işçi öldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:45
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        Malatya'da inşaat iskelesinden düşen işçi öldü
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        İkizce Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katındaki iskelede çalışan Sergen Karadağ (27) zemine düştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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