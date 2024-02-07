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        İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü

        MALATYA'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:50
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        İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü
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        MALATYA'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Sergen Karadağ'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadağ'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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