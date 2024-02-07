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        Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 6 iş yeri çöktü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 6 iş yeri çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:47
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        Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 6 iş yeri çöktü
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        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 6 iş yeri çöktü.

        Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Sanayi Sitesi'ndeki 6 iş yerinde dün gece saatlerinde çökme meydana geldi.

        Sabah iş yeri sahiplerinin durumu fark edip ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye polis ve ekipler yönlendirildi.

        Polis ekipleri, iş yerlerinin çevresine güvenlik şeridi çekerken, bazı iş yerlerindeki iş makineleri enkaz altında kaldı.

        Olayda can kaybı yaşanmadı.

        Malzemelerini kurtarmaya çalışan iş yeri sahibi Halit Çelik, AA muhabirine, iş yerindeki iki makineden birinin enkaz altında kaldığını, çıkardıkları malzemeleri de taşıdıklarını belirtti.

        Çelik, "Çok şükür canımızda bir şey yok. Dükkan hasarlı olduğu için çok içeriye girmeden dışarda çalışıyorduk. 6 dükkan hasar gördü. Bunlardan 3'ünde çalışılıyordu, diğer 3'ü yaklaşık 2 ay önce boşaltıldı. Hayat devam ediyor, çalışacağız. Konteyner gibi bir şey yaptık. Devletimiz buraya el atar temize çıkarırsa biz de gerekeni yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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