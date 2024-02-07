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        Haberler Dünya Tokyo ve çevresinde yoğun kar yağışı: Çok sayıda kişi yaralandı

        Tokyo ve çevresinde yoğun kar yağışı: Çok sayıda kişi yaralandı

        Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 200'ü aşkın kişi yaralandı. 14 bin evde elektrik kesintisi yaşanırken, binlerce yolcu olumsuz hava koşullarından etkilendi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:12
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        Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışında yaralananların sayısı 240'a çıktı.

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        Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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        Ulusal basındaki habere göre yayaların yürümekte zorluk çektiği Tokyo'da yaşları 4 ila 92 arasında değişen 140 kişi çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başkentin kuzeybatısındaki Saitama'da 70, güneydoğusundaki Kanagawa'da da 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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        Kar yağışının etkili olduğu ve buzlanmanın meydana geldiği Tomei ve Metropolitan otoyollarında ulaşım aksadı.

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        14 BİN EVDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

        Tokyo dahil, doğu kıyısındaki eyaletlerde 14 bini aşkın evde geçici elektrik kesintisi meydana geldi.

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        All Nippon Airways (ANA) ve Japonya Havayolları (JAL) firmalarına ait Tokyo kalkış ve inişli 30'a yakın iç hat uçuşu iptal edildi. East Japan Railway firmasına ait bazı tren seferleri de geçici olarak durdurulurken, bazı seferlerin 10 saate yakın gecikme yaşadığı aktarıldı.

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        190 BİNE YAKIN YOLCU ETKİLENDİ

        1600'e yakın yakın yolcunun vagonlarda gecelediği, tren seferlerindeki geçici durdurmaların toplamda 190 bine yakın yolcuyu olumsuz etkilediği bildirildi.

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        Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) son uyarısında Tokyo dahil bölge geneli 9 eyalette önceki gün yayımladığı şiddetli kar yağışı uyarılarını kaldırdı.

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        JMA kar kalınlığının Tokyo içinde ise 8 santimetreyi bulduğunu açıkladı. Ajansa göre başkent Tokyo içinde kar kalınlığı en son Şubat 2022'de 1 santimetreye ulaşmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Japonya
        #kar yağışı

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