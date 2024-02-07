Tokyo ve çevresinde yoğun kar yağışı: Çok sayıda kişi yaralandı

All Nippon Airways (ANA) ve Japonya Havayolları (JAL) firmalarına ait Tokyo kalkış ve inişli 30'a yakın iç hat uçuşu iptal edildi. East Japan Railway firmasına ait bazı tren seferleri de geçici olarak durdurulurken, bazı seferlerin 10 saate yakın gecikme yaşadığı aktarıldı.