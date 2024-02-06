Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
Artvin'de yoğun yağış, sele ve heyelana neden oldu. İş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör öldü.5 ilçede okullar tatil edildi, karayolları ulaşıma kapandı, cemaat camide mahsur kalınca imdada belediye yetişti
Artvin'in Borçka ilçesinde heyelan riski dolayısıyla 3 binanın sakinleri tahliye edildi.
Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ilçede bazı noktalarda heyelana ve taşkınlara neden olduğunu söyledi.
HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
Contarlı, Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 binada yaşayanları toprak kaymalarına bağlı oluşan heyelan riski nedeniyle tahliye ettiklerini belirterek şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızı, can güvenliklerini sağlamak amacıyla tedbiren evlerinden çıkarttık. Tahliye edilen vatandaşlarımızın bir kısmı akrabalarının yanına gitti, bir kısmını da kamu kurumlarımızın misafirhanelerine yerleştirdik. Evlerin genel durumunda şu an için bir sorun görünmüyor. Ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Biz her türlü olasılığa karşı tedbirimizi aldık."
Borçka-Hopa ile Borçka-Murgul kara yollarının bazı kesimlerinde de heyelan meydana geldiğini ifade eden Contarlı, ulaşımda yaşanan aksamanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktardı.
CEMAAT CAMİDE MAHSUR KALDI
İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Araçlar sular altında kalırken camide mahsur kalan cemaatin yardımına belediye personeli koştu.
Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu.
Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde araçlar, sulara gömüldü. Bazı araçlar suyla birlikte sürüklendi.
Sele Yeniyol Cami’nde yakalanan cemaatin yardımına belediye personeli koştu. İş makinesi kepçesine bindirilen cemaat güvenli bölgeye taşındı.
Öte yandan Borçka-Hopa yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı. Borçka-Hopa yolunda derenin taşması ile yol sular altında kaldı.
5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.
Heyelan nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi, yapılan çalışma sonucunda karayolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı.
KAYA PARÇALARI YOLU KAPATTI
Borçka- Hopa karayolu İçkale mevkide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı.
KEPÇE OPERATÖRÜ ÇIĞ'IN ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör yaralandı.
İlçede dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı.
Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.
Bu sırada operatör Gökhan Yılmaz'ın (35) kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.