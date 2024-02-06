Bakan Ersoy, Malatya'da geçici iş yerlerindeki esnafı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da konteynerdeki geçici iş yerlerinde hizmet veren esnafla bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da konteynerdeki geçici iş yerlerinde hizmet veren esnafla bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde bir dizi temas ve programlara katılmak üzere kente gelen Ersoy, Battalgazi ilçesindeki Ankara Esnaf Çarşısı'nı ziyaret etti.
Konteynerden yapılan geçici iş yerlerinde çalışan esnafın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Ersoy, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alarak yapılması gerekenlerle ilgili talimat verdi.
Ersoy'a, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan ile kurum amirleri eşlik etti.
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