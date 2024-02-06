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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan sol bek açıklaması! "Cuma gününe kadar..." - Son dakika haberleri - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması! "Cuma gününe kadar..."

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Buruk, "4 gollü galibiyet, güzel. Turu geçtiğimiz için mutluyum, hedefimiz kupayı kazanmak" dedi. Başarılı teknik adam, transfer çalışmaları hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 23:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:06
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadlıkları Bandırmaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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        Okan Buruk, karşılaşmayla ilgili, "Çok iyi başladık maça, çok istekliydik. Bazen konsantrasyon eksikliği oluyor. Karşımızda da iyi bir takım vardı. Soyunma odasına 3-1'le girince daha farklı oldu. Rakibimiz 3-2'yi de bulunca daha iştahlı oynamaya başladı. Kazandığımız için sevinçliyiz. 4 gollü galibiyet, güzel. Turu geçtiğimiz için mutluyum, hedefimiz kupayı kazanmak" ifadelerini kullandı.

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        Genç oyuncuların performanslarına da değinen Buruk, "Bu maçları kazanmak ve 90 dakikaları görmek önemli. Kazımcan çok erken yoruldu, değiştirdik. Eyüp'ün ağrıları vardı onu da değiştirdik" dedi.

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        Sarı-kırmızılıların teknik patronu, transfer çalışmaları hakkında ise, "Sol beke bakıyoruz. Cuma gününe kadar vaktimiz var, seçeneğimiz de çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bekte Avrupa'daki takımlarda oynamış hazır bir oyuncuyu transfer ettik. Sol beki de en kısa zamanda çözeceğiz" şeklinde konuştu.

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