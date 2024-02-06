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        Malatya'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde "anma konferansı" düzenlendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:22 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:37
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        Malatya'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde "anma konferansı" düzenlendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da anma programı düzenlendi.

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen "6 Şubat Depremleri Anma Konferansı"nda yaptığı konuşmada, kent halkının acılarını paylaşmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Alan, 6 Şubat 2023'den bu yana farklı büyüklüklerde 57 bini aşkın depremin meydana geldiğini dile getirdi.

        Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Doğu Anadolu Fayı'nın tarih boyunca büyük depremler ürettiğini, 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği faylar üzerinde en az 300 yıl daha büyük bir deprem olmayacağını dile getirdi.

        Tüysüz, "Bu faylarda herhangi bir şekilde artçı depremler olabilir. 5'llik depremler olabilir, 4'lük depremler olabilir, belki biraz daha üzerine çıkabilir. Ama 7 ve 7'nin üzerinde bir deprem bunlar üzerinde artık mümkün değildir. Malatya, büyük deprem tehlikesini atlatmıştır ama deprem tehlikesi geçmemiştir. Yakın zamanda dikkat çekilen yerlerden bir tanesi 6 Şubat depreminin ucunda Çelikhan ile Pütürge arasında olan biri kesimdir. Burası da 5-6 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli vardır ki geçenlerde 5,2'lik depremin burada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burayı da artık tehlike dışı bırakmak mümkün olabilir." diye konuştu.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise Türkiye'nin depremden olabildiğince etkilendiğini ancak deprem araştırmalarına kaynak ayırma noktasında yeterli olmadığını ifade etti.

        Malatya'daki iki üniversitede yer bilimleri bölümünün kurulması gerektiğini belirten Görür, "Bir belediye başkanının kendi bölgesini, kentini tehdit eden deprem faylarını bulmak, buldurmak, o bilgiyi bilinir hale getirmek en önemli görevidir. Deprem kentini yöneten bir belediye başkanının bu bilgi ve beceride olmasını istiyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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