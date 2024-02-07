Doğanşehir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
H.O. idaresindeki 06 DL 0031 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kapıdere Mahallesi mevkiinde devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralan sürücü H.O, ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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