Malatya'da durdurulan otomobilde 6 kilo skunk ele geçirildi; 1 tutuklama
MALATYA'da,polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirdi, sürücü tutuklandı.
MALATYA'da,polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirdi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, Kale ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları yabancı plakalı bir otomobilde zulalanmış 6 kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, yabancı uyruklu sürücü A.P.'yi gözaltına aldı. A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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