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        CHP Malatya İl Başkanı Yıldız'dan belediye başkanlarının istifasına ilişkin açıklama

        CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Arguvan ve Hekimhan belediye başkanlarının istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:37
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        CHP Malatya İl Başkanı Yıldız'dan belediye başkanlarının istifasına ilişkin açıklama
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        CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Arguvan ve Hekimhan belediye başkanlarının istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Yıldız, yazılı açıklamasında, Hekimhan ve Arguvan belediye başkanlarının partilerinden açıklamalar yaparak istifa ettiklerini hatırlattı.

        Her iki belediye başkanının Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri için aday yapılmadıklarının doğru olmadığını aktaran Yıldız, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen onlarca belediye başkanının tekrar aday gösterildiğini, bunlardan birinin de Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu olduğunu ifade etti.

        Cömertoğlu'nun kamuoyu yoklamasında yüksek memnuniyet aldığı için tekrar aday yapıldığını aktaran Yıldız, hem Hekimhan'da hem de Arguvan'da yapılan anket çalışmaları, kamuoyu yoklamaları, kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler sonucunda adayların belirlendiğini bildirdi.

        Yıldız, "Mehmet Kızıldaş 2014'te, 2019'da aday gösterilince iyiydi de 2024'te aday gösterilmeyince mi kötü olduk. Turan Karadağ 2019'da aday gösterilirken CHP ve Milletvekili Veli Ağbaba iyiydi de 2024'te aday gösterilmeyince mi kötü oldu." ifadesini kullandı.

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