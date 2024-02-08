Malatya'da okuldan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Malatya'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'ndeki bir okuldan hırsızlık yapılması üzerine soruşturma başlatıldı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği B.Ö. (36) ile U.Ö'yü (32) operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen çalıntı malzeme okula teslim edildi.
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