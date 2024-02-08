Malatya'da okuldan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği B.Ö. (36) ile U.Ö'yü (32) operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'ndeki bir okuldan hırsızlık yapılması üzerine soruşturma başlatıldı.

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