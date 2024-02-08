Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yapay zeka güvenliğine yönelik ilk konsorsiyumu kurduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü bünyesinde oluşturulan konsorsiyum ile güvenli ve güvenilir yapay zekanın geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

200'DEN FAZLA ŞİRKET VE KURULUŞ YER ALDI

ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Konsorsiyumunun yapay zeka yaratıcılarını, kullanıcılarını, akademisyenleri, hükümet ve endüstri araştırmacılarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği vurgulanan açıklamada, konsorsiyumda 200'den fazla şirket ve kuruluşun yer aldığı ifade edildi.

REKLAM

Açıklamada, konsorsiyumdaki şirketler ve kuruluşların, en gelişmiş yapay zeka sistemlerini ve donanımlarını oluşturma ve kullanmada ön saflarda yer aldığı, yapay zekanın toplumu nasıl dönüştürebileceğine ve dönüştüreceğine dair temel anlayışı inşa eden ülkenin en büyük şirketleri ve en yenilikçi startupları, sivil toplum kuruluşları, akademik ekipleri ve yapay zekanın bugünkü kullanımıyla derinden ilgilenen meslek temsilcileri olduğu kaydedildi.

RİSK YÖNETİMİ, EMNİYET VE GÜVENLİK YÖNERGELERİ GELİŞTİRİLECEK

Konsorsiyumun kapasite değerlendirme, risk yönetimi, emniyet ve güvenlik gibi konularda yönergelerin geliştirilmesi gibi eylemlere katkı sunacağı vurgulandı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da konuya ilişkin açıklamasında, ABD hükümetinin riskleri azaltmak ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanmak için ihtiyaç duyulan standartları belirlemede ve araçları geliştirmede önemli bir rolü olduğunu belirtti.

GÜVENLİK STANDARTLARINI BELİRLEMEK İÇİN KURULDU

Raimondo, ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Konsorsiyumunun güvenlik standartlarını belirleme ve inovasyon ekosistemini koruma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için kurulduğunu ifade etti.

OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Nvidia, Anthropic, Palantir, Intel, IBM, Cisco Systems, Qualcomm, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Mastercard ve Visa konsorsiyuma katılan şirketler arasında yer alıyor.

REKLAM

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.