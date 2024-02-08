Trump, başkan adaylığı önündeki bir engeli daha aştı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın seçimlere katılıp katılamayacağıyla ilgili önemli bir davada ilk duruşmayı gerçekleştirdi ve tarafların sözlü savunmalarını aldı.

9 yargıcın bulunduğu mahkeme, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolünden ötürü "ayaklanma" suçunu işlediğini ve Anayasa'nın 14. ek maddesinin 3. fıkrası uyarınca seçimlere katılamayacağına hükmeden Colorado eyalet yetkililerini ve Trump'ın avukatlarını dinledi.

Trump'ın avukatları, söz konusu maddenin bir eyalet tarafından başkan ya da başkan adayına uygulanamayacağını, bu maddede kastedilen kişinin doğrudan başkan olmadığı ve bu konuda bir karar verilecekse bile burada asıl yetkinin eyaletlerde değil, ABD Kongresinde olduğunu savundu.

REKLAM

Trump'ın, Kongre baskınındaki rolünün bir "ayaklanma" olmadığını savunan avukatları, eyaletlerin bu maddeden yola çıkarak bir başkan adayının önünü tıkamasının söz konusu maddenin yanlış yorumu olduğunu ifade etti.

Öte yandan Colorado eyaletini temsil eden hukukçular ise Anayasa'nın 14. ek maddesinin 3. fıkrasının açık olduğunu ve Trump ile destekçilerinin, Kongreyi basarak Anayasa'ya karşı bir ayaklanma ve isyan eylemi içinde olduklarını savundu.

Eyalet yetkilileri, bir kişinin ABD Başkanı olabilmesi için gerekli temel şartlar konusunda eyaletlerin söz hakkı olduğu gibi bu konuda da olduğunu belirtti.