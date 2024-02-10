Kale'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

​​​​​​​Kale Kaymakamlığının salonunda gerçekleştirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği programın açılışında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, toplantının hayırlı olmasını diledi.

MALATYA(AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Ziraat Bankası tarafından çiftçilere yönelik tarımsal krediler bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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