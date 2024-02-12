Malatya'da inşaattaki konteynerde yangın

Yangın, ilçeye bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait inşaatta işçiler için yapılan konteynerde, dumanların yükseldiğini görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Boş konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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