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        Malatya'da inşaattaki konteynerde yangın

        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaattaki konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:33
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        Malatya'da inşaattaki konteynerde yangın
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        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaattaki konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, ilçeye bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait inşaatta işçiler için yapılan konteynerde, dumanların yükseldiğini görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Boş konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Recep BAĞDAT

        2024-02-12 11:19:32

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