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        Malatya Havalimanı, ocak ayında 63 bin 37 yolcuya hizmet verdi

        Malatya Havalimanı, ocak ayında 63 bin 37 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:03
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        Malatya Havalimanı, ocak ayında 63 bin 37 yolcuya hizmet verdi
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        Malatya Havalimanı, ocak ayında 63 bin 37 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın ocak ayında iç hat yolcu trafiği 62 bin 482, dış hat yolcu trafiği 555 olarak kayıtlara geçti. Böylece ocakta toplam 63 bin 37 yolcuya hizmet verildi.

        Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 438, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 445'e ulaştı.

        Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse ocak ayında toplamda 462 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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