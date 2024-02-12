Malatya Havalimanı, ocak ayında 63 bin 37 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın ocak ayında iç hat yolcu trafiği 62 bin 482, dış hat yolcu trafiği 555 olarak kayıtlara geçti. Böylece ocakta toplam 63 bin 37 yolcuya hizmet verildi.

Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 438, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 445'e ulaştı.

Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse ocak ayında toplamda 462 ton oldu.