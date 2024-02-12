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        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tarihi kale surlarının deprem anında yıkılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:37
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        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tarihi kale surlarının deprem anında yıkılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Doğanşehir'de, deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Yeni Mahalle'de yer alan tarihi kale surları kalıntılarının bir bölümünü yıkılması görülüyor.

        Görüntüde sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması ve arka tarafta kerpiç bir binanın yıkılması nedeniyle oluşan toz bulutu yer alıyor.

        Başka bir görüntüde ise bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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