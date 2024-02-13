Malatya'da kamyonun çarptığı yaya öldü
Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
V.B. (37) idaresindeki 02 HH 947 plakalı kamyon, Malatya-Elazığ kara yolu İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurt'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
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