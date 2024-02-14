Doğanşehirli öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı okullarına davet etti

Videoya X sosyal medya hesabından cevap veren Gezeravcı, "Doğanşehir Fen Lisesi'nin yıldızları, sevgili kardeşlerim, muhteşem enerjiniz ve potansiyelinizle yerçekimine rakip çekim gücünüze direnecek obje tanımıyorum. Sizlere ve harika potansiyelinizi kinetiğe çeviren değerli öğretmenlerimize selam ve saygılarımla. Görüşmek dileğiyle." paylaşımında bulundu.

Sosyal medya üzerinden videoyu yayınlayan öğrenciler, Gezeravcı'yı okullarındaki uzay ve bilim şenliğine davet etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Bellatrix Uzay Takımı'nın katkılarıyla okullarında gerçekleştirilen "Uzay ve Bilim Şenliği"ne Gezeravcı'yı davet etmek için video hazırladı.

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