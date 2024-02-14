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        Doğanşehirli öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı okullarına davet etti

        Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri çektikleri videoyla Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı okullarına davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:57
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        Doğanşehirli öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı okullarına davet etti
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        Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri çektikleri videoyla Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı okullarına davet etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Bellatrix Uzay Takımı'nın katkılarıyla okullarında gerçekleştirilen "Uzay ve Bilim Şenliği"ne Gezeravcı'yı davet etmek için video hazırladı.

        Sosyal medya üzerinden videoyu yayınlayan öğrenciler, Gezeravcı'yı okullarındaki uzay ve bilim şenliğine davet etti.

        Videoya X sosyal medya hesabından cevap veren Gezeravcı, "Doğanşehir Fen Lisesi'nin yıldızları, sevgili kardeşlerim, muhteşem enerjiniz ve potansiyelinizle yerçekimine rakip çekim gücünüze direnecek obje tanımıyorum. Sizlere ve harika potansiyelinizi kinetiğe çeviren değerli öğretmenlerimize selam ve saygılarımla. Görüşmek dileğiyle." paylaşımında bulundu.

        Doğanşehir Fen Lisesi'ndeki "Uzay ve Bilim Şenliği" 17 Şubat'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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