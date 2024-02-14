Malatya Valisi Yazıcı deprem konutlarını inceledi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde inşası devam eden deprem konutlarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcı, depremzedeler için Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi ile Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelinciktepe bölgesine yapılan TOKİ konutlarını inceledi.

Akçadağ ilçesinde yapılan köy evlerini de gezen Yazıcı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, konutların bir an evvel tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını belirtti.

Yazıcı, projenin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine teslim edilecek konutlarda güvenli, konforlu ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulacağını dile getirdi.