Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından 9 ayda 11,5 milyon dolarlık gelir ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinde, 9 ayda 3 bin 424 tonluk ihracat yapıldı, 11 milyon 500 bin dolar gelir elde edildi.

ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinde, 9 ayda 3 bin 424 tonluk ihracat yapıldı, 11 milyon 500 bin dolar gelir elde edildi.

Dünyada kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da, kayısının yanı sıra çekirdeğin ihracatından da kente döviz girdisi sağlanıyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıyla beraber tescilli çekirdeğinin ihracatının da devam ettiğini söyledi.

Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdeğin de yüzde 90'ının yurt dışına satıldığını belirten Özcan, "Kayısı çekirdeğinin yüzde 100'e yakınında, Avrupa ülkelerine dış satım yapılıyor. İtalya en önemli alıcımız. Kayısı çekirdeği, Avrupa'da daha çok pasta sektöründe endüstri sektöründe kullanılan bir ürün. Ekmek ve kurabiye yapımında Avrupalıların damak tadında önemli yeri var." dedi.

Çekirdek ihracatında dönem dönem gerilemelerin yaşandığına, bunun farklı sebepleri olabildiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Badem fiyatlarıyla orantılı pazar fiyatı kurmak zorunda kalıyoruz. Amerika'da son yıllarda badem yüksek rekolte veriyor, kayısı çekirdeğinde kısmen yavaşlamalar görüyoruz. Bu yıl ihracat miktarını koruyarak, ihracat rakamlarını ciddi anlamda arttırarak gidiyoruz. Eylül ayında 327 ton kayısı çekirdeği içi ihracatına karşılık 1 milyon dolarlık gelir elde ettik. Avrupa bizim için çok kıymetli bir pazar ve bu pazarı korumaya çalışıyoruz. Çünkü Orta Asya'da kuru kayısıda ve çekirdekte artık rakiplerimiz var. Mevcut pazarları korumak için mücadele veriyoruz. Üçüncü çeyreğin sonunda 3 bin 424 ton çekirdek ihracatına karşılık 11 milyon 500 bin dolar gelir elde ettik."

- İhracatta yıl sonu hedefi 5 bin ton

Özcan, kayısı çekirdeğinin, çiftçilerin üretim maliyetlerini kısmen karşılayan önem bir gelir kalemi olduğunu da aktardı.

Çekirdeğin ortalama ihracat fiyatının 3 avronun üzerinde olduğunu belirten Özcan, "Geçmişte çekirdek ihracat rakamları bugünkü rakamlara göre gerideydi. Bugün kilogram fiyatına baktığımızda artık 3 avroya ihracat yapıyoruz. İhracatı yıl sonuna kadar 5 bin tonla kapatmayı planlıyoruz. Bir yılda 5 bin ton çekirdek ihracatı bizim için önemli." diye konuştu.