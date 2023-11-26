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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Malatya'da protesto edildi

        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:24
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Malatya'da protesto edildi
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        Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne yakın bir alanda toplanan vatandaşlar bir süre oturma eylemi yaptı.

        Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, İsrail'in saldırılarına tepkilerini dile getirerek, sivillere yönelik yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

        Vatandaşlar ise "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı attı, sık sık tekbir getirdi.

        Turgut, Kürecik ve İncirlik Üssü'nün kapatılması için çağrıda bulundu.

        Alandaki vatandaşlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Grup daha sonra olaysız dağıldı.

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