        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

        Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:41 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:41
        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

        Malatya-Kayseri yolunun Darende ilçesi Çayırdüzü mevkisinde yoğun kar yağışı başladı.

        Yolda görevli trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        Bu arada kış lastiği bulunmayan bazı otomobiller kar nedeniyle kaydı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

