Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Malatya-Kayseri yolunun Darende ilçesi Çayırdüzü mevkisinde yoğun kar yağışı başladı.
Yolda görevli trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Bu arada kış lastiği bulunmayan bazı otomobiller kar nedeniyle kaydı.
