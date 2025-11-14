Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 14.11.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine izin verilmiyor.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Malatya'da şarampole devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti
        Malatya'da şarampole devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti
        Malatya'da kırsal bölgeler kar altında
        Malatya'da kırsal bölgeler kar altında
        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Malatya kırsalında kar yağışı etkili oluyor
        Malatya kırsalında kar yağışı etkili oluyor
        Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor
        Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor
        Battalgazi Belediyesi'nden 3. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası
        Battalgazi Belediyesi'nden 3. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası