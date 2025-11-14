Malatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

