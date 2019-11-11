Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Malatya’da gece uyumadan sobaya kömür atan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatın kaybetti.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, Halil Sevim (78) ve Hülya Sevim (49) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler, Hülya ve Halil Sevim’in cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Olayın durulmasının ardından eve gelen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken evde yapılan kapsamlı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MALATYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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