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Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder vatandaşlarla buluştu

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Battalgazi İlçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder vatandaşlarla buluştu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Battalgazi İlçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Battalgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mahalle toplantıları kapsamında Üzümlü Mahallesinde AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Belediye Başkanı Osman Güder mahallesi sakinlerinin sorun ve sıkıntıların dinledi.
Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların otobüs taleplerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bu konuyu görüştük ve 25 yeni otobüs alımı yapacaklarını söylediler. Alınacak bu otobüsler de yine tüm mahalleleri taşımamıza yeterli olmayacaktır. Bu işe farklı bir çözüm getirmek gerekiyor. Bunun çözümü belki de hatların özelleştirmesi olabilir. Belediye kontrolünde, saatler de belediye tarafından belirlenirse belki de kısmi bir çözüm olabilir. Tabi bu durumu iyi analiz edip çözmek lazım" dedi.
Başkan Güder, geçtiğimiz yıl faiz oranlarının bir hayli yüksek olduğunu da hatırlatarak, “2019 yılında yaşadığımız ekonomik sıkıntılarda faizler yüzde 2025’ler seviyelerindeydi. Kredi çekip, borçlanıp yatırım yapmaya vicdanım el vermedi. Borç alıp yüzde 25 faiz ödeyeceksin ve yatırım yapacaksın. Bu çok doğru olmayacaktı ve bizler de kendi yerimizde durmayı tercih ettik. Sıkıntıları kısmen atlattık ve 2020 yılında atılımda bulunmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gecenin en zifiri olduğu an günün sabaha en yakın andır. Türkiye inşallah zifiri karanlıkları aşacaktır” şeklinde konuştu.
Yatırım yaparken ilçe halkının hakkını gözeterek harcama yaptıklarını kaydeden Başkan Güder, "Biz elimizdeki imkanlarla 102 mahalleye göre plan proje yapıyoruz. İhtiyaçlar neler, önceliğimiz nedir şeklinde planlıyoruz. Birçok sorunumuzu aşacağız ve birçok hizmeti istifadenize soracağız. İnanın cebimizdeki para olsa bu kadar hassas olmayız. Çünkü 300 binin üzerinde insanın hakkı var bu parada. İnsanların istekleri sınırsız ama imkanlar sınırlı. Bu imkanlar ile size hizmet etmeye çalışacağız. Bizler neler yapabiliriz? Bunu konuşmak üzere de sizleri ziyaret etmek istedik" ifadelerini kullandı.
"17 yılda çok büyük sıkıntılar atlattık”
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Gerçekten AK Parti iktidarları döneminde özellikle 17 yıl içerisinde çok büyük sıkıntılar atlattık. İktidara geldiğimizde ülkemizde çok büyük sorunlar vardı. Hem fiziksel geri kalmış hem yatırımlar anlamında hem de özgürlükler anlamında çok geride olan bir ülkeydi. Ülke halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede başörtüsü sorunu yaşıyorduk. Başörtüsü yasağı vardı. İmam hatiplilerin önünü kesmeleri için kat sayı zulmünü getirmişlerdi. Kuran kursuna göndermek istediğimiz çocukları 12 yaşına kadar camilere girmeleri yasaklanmıştı ülkemizde. Allah’a hamd olsun hem özgürlükler anlamındaki sıkıntıyı kaldırdık hem de fiziksel anlamdaki bu sıkıntıları ortadan kaldırdık. Fiziksel anlamda yapacağımız yatırımları vatandaşımıza ulaştırmak için de gayret içerisinde olduk. Hangi alandan bakarsak bakalım ülkemiz hakikaten Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan tüm yatırımların toplamının en az dört katı yatırımı AK Parti iktidarı döneminde yapıldı. Bundan yana yüzümüz ak alnımız açık” şeklinde konuştu.
Türkiye'nin güçlü bir lidere sahip olduğunu dile getiren Kahtalı, "Çok güçlü liderimiz var bizim. Gerçekten ülke sevdalısı olan, bayrağıyla ezanıyla onur duyan, gurur duyan bir liderle beraberiz. Bu bizi daha da motive ediyor sağlam bir liderle çalışmak bize güç veriyor. Milletimizde desteğini hiç arkasından çekmedi. Devamlı desteğini üzerinde tuttu" dedi.

MALATYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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