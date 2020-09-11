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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da eş zamanlı cinayet operasyonu: 4 tutuklama

İHA

Malatya'da eş zamanlı cinayet operasyonu: 4 tutuklama

Malatya'da kasten adam öldürme suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kasten adam öldürme suçu kapsamında meydana gelen olayın azmettiricisi ve yardım yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklandı. İki şüpheliye adli kontrol şartı uygulanırken, korona virüs testleri pozitif çıkan 3 şüpheli ise karantina şartlarının uygulanması üzere İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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