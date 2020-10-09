Eğitimci Göğüş koronaya yenildi

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Malatya İnönü Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Servisi Şubesi Müdür Vekili, EğitimBirSen Malatya 2 Numaralı Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Göğüş, yeni tip korona virüs (Covid19) rahatsızlığından vefat etti.

MemurSen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Numaralı Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, vefat eden Mehmet Sinan Göğüş’ün aynı zamanda EğitimBirSen Malatya 2 Numaralı Şube Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, “Mehmet Sinan Göğüş kardeşimiz Covid19’a yenik düşerek vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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