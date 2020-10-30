Zabıtalardan örnek davranış

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, Koyunoğlu Mahallesinde kurulan pazar alanında yaptıkları denetim sırasında yede buldukları; içerisinde kimlik kartı, kredi kart ve paranın olduğu cüzdanı, sahibi Hasan Ayaydın’a teslim etti.

Vatandaşların huzuru için görev başında olan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, örnek davranışıyla kalplere dokundu. Her hafta Perşembe günleri Koyunoğlu Mahallesinde kurulan pazar alanında devriye görevinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler sırasında yerde cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden ekipler, içerisinde bir miktar para, kredi kartları ve kimlik olan cüzdanın sahibi Hasan Ayaydın’a iletişim bilgileri üzerinden ulaştı. Yeşilyurt Belediyesine davet edilen Hasan Ayaydın, Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli’den cüzdanını teslim aldı.



“Bulup getirenlerden Allah razı olsun”

Zabıta Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini sunan Hasan Ayaydın, “Kaybettiğim cüzdanımı bulmak için çok çaba sarf ettim, her yere baktım ancak bulamadım. Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerinin cüzdanımı bulmasıyla rahatladım, kendilerinden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Cüzdanı sahibine teslim ettik, personellerimize teşekkür ediyorum”

Cüzdanı Hasan Ayaydın’a teslim eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli ise “Zabıta Müdürlüğü personelimiz, Koyunoğlu mahallemizde kurulan Perşembe pazarındaki devriye görevi sırasında içerisinde kimlik kartı, kredi kart ve paranın olduğu bir cüzdan buldular. İletişim bilgileri üzerinden cüzdanın sahibi olan Hasan Ayaydın’a ulaştık. Hasan kardeşimiz cüzdanı iki gündür arıyormuş, çok mağdur olmuş, kendisini telefon kaydından bulduk, bu günde bir araya gelerek cüzdanını eksiksiz bir şekilde teslim ettik. Cüzdanı bulan personellerimize, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar adına çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için görevimizi aksatmadan sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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