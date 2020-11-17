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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samara’dan Malatya’ya kardeş şehir teklifi

İHA

Samara’dan Malatya’ya kardeş şehir teklifi

Son yıllarda belediyeler arasında ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğini artırmak amacıyla imzalanan ‘Kardeş Şehir’ anlaşmalarıyla uzaklar yakın olmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden Etiyopya’nın Samara Belediye Başkan Vekili İbrahim Murusehva, kardeş şehir ilişkisi kurma istek ve talebinin yer aldığı mektubu Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a taktim etti.
Etiyopya ve Samara şehri hakkında bilgiler aktaran Samara Belediye Başkan Vekili İbrahim Murusehva, “Malatya’yı çok sevdim. Ankara ve İstanbul’da da bulundum ama Malatya’nın farkını da gördüm bu 2 günde. Çok kültürlü bir etnik yapı görünüyor. Türkiye’yi temsil eden bir şehir olarak gördüm, çok iyi bir şehir, temiz hem de yeşil bir şehir. İnsanlarını çok sevdim Allah razı olsun çok güzel ağırladılar, inşaların samimiyetlerini gördüm, çok güzel bir şehir. Malatya hem de Samara kentini 2 kardeş şehir yapma çabasındayız. Ayrıca inşallah Samara Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi arasında da kardeş üniversite ilişkileri kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Samara Belediye Başkanı Ali Muhammet Asiyatu tarafından gönderilen mektubu teslim alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Samara Belediye Başkanı yazmış olduğu mektupta Malatya Belediyesi ile kardeş şehir ilişkileri kurmak ve bu süreçte iki şehir arasındaki ilişkileri de geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtmişler. Belediye Başkanımıza bu nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin Etiyopya ile Türkiye arasında bir köprü bağı kurma noktasında gayretinizi ve çabanızı takdirle karşıladığımı ifade ediyorum. Tabi Samara kentiyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin kardeş olma noktasında Ali Muhammed Asiyatu’nun mektubunu okudum teşekkür ediyorum. Bizde ilgili arkadaşlarla bu konuyu değerlendirip Samara Kentiyle kardeş şehir olma noktasında adımlarımız atacağız. O bölge bizim gönül coğrafyamız içeresinde olan bir ülkedir. Nüfusunun yüzde 60’ı Müslüman olan bu ülkemizde, Samara kenti ise yüzde yüz Müslüman olan bir şehirdir. Tabi böyle gönül coğrafyamızın olduğu ve mümin kardeşlerimizin olduğu bir şehirle kardeş şehir olma düşüncesi bizim için de önemli bir sempati oluşturmuştur. Bu anlamda ben belediye başkanınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu ilişkilerimizi kardeşlik akabinde üniversiteler arası koordinasyon ilişkileri ile götürür, daha sonrada karşılıklı ziyaretlerle daha da pekiştiririz. Kurulacak olan bu kardeşlik bağı ile inşallah kültürel, sosyal, sanatsal ilişkilerin yanında ticari açıdan da ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması gönül coğrafyamız olan bu bölge ile yakın ilgi ve temaslarda bulunmak bizi ziyadesiyle memnun edecektir. Ben bu anlamda bu teklifinizi taktirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade etiği gibi gönül coğrafyamız mevcut yüz ölçümümüzün çok ötesindedir, gönül coğrafyamız içinde yer alan Etiyopya ve Müslüman olan Samara kentiyle kültürel, sanat, sosyal, eğitim ve ekonomik anlamda iş birliği yapmamız bizi de ziyadesiyle memnun edecektir. Bu inceliğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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