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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür

İHA

Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki mahalle muhtarları yapılan altyapı ve yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve bazı daire başkanları ile birlikte Yazıhan Belediyesini ziyaret ederek, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarları özellikle son dönemlerde mahallelerine yapılan altyapı ve yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
Büyükşehir farkını hissettirdi
AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi son dönemde Yazıhan ilçemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla eksiksiz bir hizmet sundu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yazıhan İlçe Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi farkını hissettirdi. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler muhtarlarımızla koordineli bir şekilde aciliyet arz eden yollarımızı öncelik sırasına göre çok kısa bir süre içerisinde yaparak hizmete sundu. Tekrar hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Hizmetlerimiz devam ediyor
Ziyaret sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin tamamında hizmetlerimiz büyük bir hızla devam etmekte. Özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Göreve geldiğimizde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yeri kalmayacak diye yola çıkmıştık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları ile ilgili yoğun bir çalışma sergilenmekte. 12 ilçemizde arıtma tesisi yapımı için ihale gerçekleştirdi. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız tarafından Malatya’nın en ücra noktalarına kadar asfalt çalışması gerçekleştirildi. İlçelerimizdeki bu çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

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